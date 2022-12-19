Герасименю обвинили в ущербе Беларуси на сумму 853 тыс. рублей

Опубликовано: 19.12.2022 11:31 , Обновлено: 19.12.2022

В Минском городском суде 19 декабря начали заочно судить белорусскую пловчиху, призерку Олимпийских игр Александру Герасименю. Спортсменку, а также Александра Опейкина, обвинили в ущербе Беларуси на более чем 853 тыс. рублей.

По материалам дела, оглашенным в суде, Герасименя и Опейкин призывали международные организации отменять спортивные мероприятия в Беларуси, передает госагентство БелТА.

Например, как заявил гособвинитель, из-за отмены чемпионата Европы по велосипедному спорту на треке, белорусские организаторы потеряли 200 тыс. евро.

Герасименю и Опейкина также обвиняют в создании объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности» (признан в Беларуси «экстремистским формированием»), где «распространяли заведомо ложные сведения и измышления» о событиях в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

По словам гособвинителяя, «причинен вред национальной безопасности Беларуси в политической и социальной сферах».

Напомним, в конце сентября Следственный комитет начал против Герасимени «специальное производство», которое позволяет судить белорусов заочно. Спортсменку обвинили по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса — «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» Беларуси.

Известно, что Александра Герасименя сейчас живет за границей. Ей заочно грозит до 6 лет лишения свободы.