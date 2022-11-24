Генштаб Украины срочно обратился к белорусам

Опубликовано: 24.11.2022 13:56 , Обновлено: 24.11.2022

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 ноября записал срочное видеообращение к гражданам Беларуси.

В начале ролика украинские военные обвинили Россию в подготовке «провокаций» на территории РБ, а именно «терактах» на объектах критической инфраструктуры, в частности, Белорусской АЭС.

Также в Генштабе ВСУ обвинили РФ в попытке втянуть Беларусь в войну с Украиной «любыми путями».

Кроме того, ВСУ попросили белорусов соблюдения статьи 18 Конституции РБ, отслеживать действия подозрительных лиц и транспорта возле объектов критической инфраструктуры, сообщать об этом правоохранителям.

«Украина не считает вашу страну, тем более – ваш народ – врагом. Мы не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории РБ. Это – официальная позиция Украины. Сегодня многое зависит от каждого человека, надеемся на вашу внимательность и понимание ситуации», – заявили в Генштабе.

После войны Украина пообещала мирное сотрудничество с Беларусью.

Пока официальной реакции от Министерства обороны РБ нет. Однако ранее в ведомстве уже записывали видеоответ на обращение Украины.

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