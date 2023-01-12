Генпрокуратура направила дело против Цепкало в суд
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало. Об этом в ведомстве сообщили 12 января
В Генпрокуратуре сообщили, что Цепкало инкриминировали:
- получение взятки в особо крупном размере;
- злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам;
- заведомо ложный донос о совершении преступления;
- публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;
- создание экстремистского формирования и руководство им;
- финансирование экстремистской деятельности;
- клевета и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь; дискредитация Республики Беларусь.
Кроме того, к Цепкало в интересах администрации Парка высоких технологий заявили иск о возмещении имущественного ущерба на сумму более 6 тыс. рублей.
Также его заочно арестовали.
Напомним, еще в середине декабря Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.