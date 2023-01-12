Генпрокуратура направила дело против Цепкало в суд

Опубликовано: 12.01.2023 15:50 , Обновлено: 12.01.2023

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало. Об этом в ведомстве сообщили 12 января

В Генпрокуратуре сообщили, что Цепкало инкриминировали:

получение взятки в особо крупном размере;

злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам;

заведомо ложный донос о совершении преступления;

публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

создание экстремистского формирования и руководство им;

финансирование экстремистской деятельности;

клевета и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь; дискредитация Республики Беларусь.

Кроме того, к Цепкало в интересах администрации Парка высоких технологий заявили иск о возмещении имущественного ущерба на сумму более 6 тыс. рублей.

Также его заочно арестовали.

Напомним, еще в середине декабря Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.