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Генпрокуратура направила дело против Цепкало в суд

Генпрокуратура направила дело против Цепкало в суд
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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Валерия Цепкало. Об этом в ведомстве сообщили 12 января

В Генпрокуратуре сообщили, что Цепкало инкриминировали:

  • получение взятки в особо крупном размере;
  • злоупотребление служебными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным и общественным интересам;
  • заведомо ложный донос о совершении преступления;
  • публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;
  • создание экстремистского формирования и руководство им;
  • финансирование экстремистской деятельности;
  • клевета и публичное оскорбление Президента Республики Беларусь; дискредитация Республики Беларусь.

Кроме того, к Цепкало в интересах администрации Парка высоких технологий заявили иск о возмещении имущественного ущерба на сумму более 6 тыс. рублей.

Также его заочно арестовали.

Напомним, еще в середине декабря Следственный комитет начал против Валерия Цепкало «специальное производство», которое позволяет судить заочно, и предложил ему приехать в Минск.

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