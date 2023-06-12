Генпрокуратура Литвы завела уголовное дело против властей Беларуси. Что происходит?

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Опубликовано: 12.06.2023 12:33 , Обновлено: 12.06.2023

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в отношении властей Беларуси по обвинению в "незаконном перемещении украинских детей". Данное решение в Минске пока не комментировали. Однако ранее МИД заявили, что такие обвинения в отношении властей Беларуси "безосновательны".

Генпрокурор Литвы Нида Грунскене санкционировала 12 июня начало досудебного расследования по статьям УК Литвы за депортацию и переселение гражданских лиц и разлучению детей. Она это сделала после просьбы министра иностранных дел Габриэля Ландсбергиса.

Литва подозревает, что российские военные перевезли с занятых в Украине территорий более 2000 украинских детей, в основном сирот, в детские лагеря в Беларуси. В Генпрокуратуре Литвы утверждают, что это было сделано с согласия властей Беларуси.

[info_b]Согласно международному законодательству, незаконная депортация или переселение гражданских лиц являются деяниями, квалифицированными как преступления против человечности и военные преступления. В Литве считают, что такие преступления могут расследоваться вне зависимости от юрисдикции.[/info_b]

“Очередной фейк”

В октябре 2022 года заместитель министерства иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил, что все обвинения а вывозе детей - “вбросы”. “Это очередной фейк украинской пропаганды. Как и большинство иных информационных вбросов в отношении Беларуси, такое обвинение не имеет под собой абсолютно никаких оснований”, - заявил он. По его словам, все украинские граждане прибыли в Беларусь добровольно.

Уже весной 2023 года в белорусском Совете Республики заявили, что возмущены резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) под названием «Депортация и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированные украинские территории: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных», где организация обвиняет в причастности к вывозу россиянами украинских детей власти Беларуси.

“В Беларуси обрели второй дом тысячи украинских граждан, вынужденных бежать от боевых действий, хаоса и разрухи. Сегодня они — наши люди, белорусские украинцы, которые получают необходимую государственную защиту и поддержку. Украинские дети регулярно проходят реабилитацию в оздоровительных лагерях Беларуси, благодаря чему могут прочувствовать счастливое и беззаботное детство”, - заявили в Совете Республики.

Напомним, что ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, который обязывает 123 государства-члена Римского статута арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

Россия отрицает, что ее насильственно депортировали украинских детей с территории Украины. А в Кремле заявили, что ордер на арест Путина «возмутительный» и «недействительный» для РФ.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?