Генпрокуратура Беларуси признала экстремистскими два словосочетания и несколько ресурсов в Интернете

Опубликовано: 25.10.2023 18:34 , Обновлено: 25.10.2023

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила 25 октября, что по просьбе прокуратуры Минска были признаны экстремистскими материалами "информационная продукция незаконного вооруженного формирования «Полк iмя Кастуся Калiноўскага», размещенная на одноименном сайте".

Кроме того, такими же незаконными были признаны паблики в социальных сетях Tik-Tok и «Х» (бывший Твиттер), на канале видеохостинга YouTube, а также в чат-боте мессенджера «Telegram».

“Также экстремистскими признаны визуальные материалы (изображения, логотипы) и словосочетания «Polk Kalinouskaha» и «Полк Калiноўскага», - говорится в сообщении.

Ранее Телеграф писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси 3 ноября сообщили, что признали экстремистскими «Бчбесиков» и «Реальную Беларусь».

Генпрокуратура Беларуси признала экстремистскими «Бчбесиков»