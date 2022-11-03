Генпрокуратура Беларуси признала экстремистскими «Бчбесиков»

Опубликовано: 03.11.2022 16:58 , Обновлено: 25.10.2023

В Генеральной прокуратуре Беларуси 3 ноября сообщили, что признали экстремистскими «Бчбесиков» и «Реальную Беларусь».

«По заявлению прокурора Минского района информационная продукция TikTok-каналов “Бчбесики” и “Реальная Беларусь” признана экстремистскими материалами», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Раз это TikTok-каналы, вероятно, они публиковали видео. Однако какие именно, в ведомстве не объяснили.

Кстати, названные ресурсы уже внесли в «Республиканский список экстремистских материалов», опубликованный на сайте Министерства информации. В нем сказано, что решение принял суд Минского района Минской области 27 октября 2022 года.

Ранее Телеграф писал, что суд Ленинского района Бреста признал экстремистским аккаунт в Instagram, где выкладывали фото татуировок. Его внесли в «республиканский список экстремистских материалов», опубликованный на сайте Министерства информации.

Суд в Беларуси признал экстремистским Instagram-аккаунт про татуировки