«Где ты это видел?» - Лукашенко ответил на такое обращение российского дипломата

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Опубликовано: 08.10.2024 08:31 , Обновлено: 08.10.2024

Пресс-служба президента Беларуси опубликовала видео того, как 7 октября встречали Александра Лукашенко в Москве, куда он прибыл с рабочим визитом. У трапа самолёта главу государства встречали российские дипломаты, в том числе госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол Беларуси в России Александр Рогожник. На официальное обращение одного из них Лукашенко отреагировал довольно эмоционально.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом “Пул Первого”, видно, как один из встречающих обратился к Лукашенко в официальном тоне, назвав его “Вашим превосходительством”.

“Какое “превосходительство”? Где ты это видел?” - осёк дипломата Лукашенко, попытавшись с ходу перевести общение на неформальный уровень.

[info_b]Отметим, что если раньше “Ваше превосходительство” было почётным титулом и обращением к аристократам или лицам исключительно высокого положения, например, королей и императоров, то со временем этот ранг несколько понизился. Теперь, согласно современному дипломатическому протоколу, с таким обращение принято официально обращаться и к главам иностранных государств (за исключением монархов), и к главам иностранных правительств, и даже к министрам и послам зарубежных государств в принимающей стране.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 7 октября президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Москву. В этот день его российский коллега Владимир Путин отмечал день рождения. Однако, главной целью нынешнего визита в Москву для Лукашенко станет отнюдь не неформальные встречи, сообщили в его пресс-службе.

Лукашенко улетел в Москву в день рождения Путина