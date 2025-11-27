Евросоюз выделил Польше 44 млрд евро. На ещё одну «стену» на границе с Беларусью?

Опубликовано: 27.11.2025 11:43 , Обновлено: 27.11.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна получит по программе SAFE Европейского союза около 44 млрд евро. В планах соседней с Беларусью страны — закупка БПЛА для «Восточного щита» на границе с Беларусью и создание в его рамках, в том числе, «Стены дронов».

Впрочем, деньги ЕС пойдут и на другие оборонительные программы, а выделять их будут в виде льготных кредитов.

«Ничто не дается даром, но это очень привилегированные кредиты. Польша стала крупнейшим бенефициаром этого проекта. Почти 44 миллиарда евро будет выделено на закупку беспилотного оборудования для «Восточного щита». Это были усилия нашей дипломатии на протяжении многих недель и месяцев, и, наконец, мы добились безоговорочного признания всей Европы, что «Восточный щит» — это общая ответственность всего Европейского союза, и Европа начала относиться к нему как к месту, куда мы инвестируем европейские деньги, а не только польские», — заявил польский премьер.

По словам Дональда Туска, европейское финансирование также будет распределено между развитием космических проектов, разработкой искусственного интеллекта для обороны, кибер- и криптобезопасности, а также оснащением армии, пограничников и полиции.

Программа SAFE — это программа перевооружения ЕС, основанная на льготных кредитах общей стоимостью 150 млрд евро.

Наибольшая доля этой суммы — 43,7 млрд евро — выделена Польше. Кредиты в рамках этой программы, предоставляемые странам ЕС и привлекаемые Европейской комиссией, будут гарантированы бюджетом ЕС. Привлеченные средства могут быть использованы как на закупку военной техники, так и на закупку боеприпасов. Ожидается, что правительство Польши в ближайшее время уполномочит министра обороны подать заявку на финансирование по этой программе.

«Стена дронов» — продвигаемый странами Балтии и Польшей проект укрепления противовоздушных систем безопасности на границе с Беларусью и Россией. Его цель — создание линии, через которую не смогут проникать беспилотные летательные аппараты. Другие страны ЕС пока не одобрили общую для союза программу, однако Литва и Польша заявили, что будут действовать самостоятельно.

В Польше планируют ввести в строй «Стену дронов» до конца 2027 года.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ОДКБ в Бишкеке (Кыргызстан) обвинил страны Евросоюза в угрозе безопасности и подготовке к войне с Беларусью и Россией. Он также назвал искусственный интеллект одной из угроз.

Лукашенко включил искусственный интеллект в список угроз