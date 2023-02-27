Евросоюз продлил санкции против властей Беларуси на год

Опубликовано: 27.02.2023 11:48 , Обновлено: 27.02.2023

Евросоюз продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликовали в Официальном журнале ЕС 27 февраля.

Причиной решения в Евросовете назвали «сохраняющуюся тяжесть ситуации в Беларуси», а также поддержку России в войне с Украиной.

Санкции ЕС ввели против 243 физических лиц Беларуси и 32 юридических. Этот список ведут еще с 2012 года.

К слову, ранее четыре страны ЕС выступили за вывод белорусских калийных удобрений из-под санкций. Об этом заявил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Что говорит Минск?

Продление санкций власти Беларуси пока не комментировали.

Однако ранее, 7 февраля, Александр Лукашенко заявил, что ждет, что против Беларуси будут введены новые санкции.

«Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что «в условиях санкций банки продемонстрировали устойчивость, обеспечили сохранность сбережений, проведение расчетов и аккумулирование ресурсов для кредитования».