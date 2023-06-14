«Это не так» - Песков отверг слова Лукашенко об обсуждении «аренды Крыма» на переговорах Москвы и Киева

Опубликовано: 14.06.2023 16:07 , Обновлено: 14.06.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 июня отверг слова Александра Лукашенко, что на переговорах Москвы и Киева обсуждалась "аренда Крыма".

В интервью российской пропагандистке Скабеевой, Александр Лукашенко рассказал о переговорах между Украиной и РФ и о том, к каким договоренностям пришли.

По словам Лукашенко, Путин передал ему документ, который уже был парафирован делегациями.

“Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно”.

Александр Лукашенко отметил, что “сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Новость Телеграф

Позже в Кремле отвергли заявление Лукашенко, что Россия и Украина пытались договориться об аренде Крыма во время переговоров:

Нет, это не так. Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион, - заявилпредставитель Кремля.

Ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал о встрече белорусского МИДа с Будановым во Львове:

«Зеленский предлагает: давай поговорим» — Лукашенко рассказал о встрече белорусского МИДа с Будановым во Львове