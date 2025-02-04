"Оказывается, сотни миллионов" - Лукашенко потребовал от правительства разобраться с выводом валюты за границу

Опубликовано: 04.02.2025 13:54 , Обновлено: 04.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля на встрече с доверенными лицами на прошедших выборах потребовал от правительства разобраться с выводом денег за границу. По словам главы государства, из страны вывезли за год "сотни миллионов".

“Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов”, - утверждает Лукашенко.

Как [link href=“https://president.gov.by/ru/events/vstreca-s-doverennymi-licami-na-prosedsih-prezidentskih-vyborah” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] его пресс-служба, президент поручал не допускать, чтобы инвесторы, которые уходят из страны и заработали здесь деньги, “необоснованно” выводили валюту.

Фото: president.gov.by

“Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?” - возмутился глава государства.

“В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты”, - добавил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси не подписал проект Совета министров по инвестициям на 2025 год. Почему законопроект был повторно отправлен на доработку, 15 января пояснил министр экономики Юрий Чеботарь.

«Выехать и посмотреть» — Министр экономики рассказал, почему Лукашенко отверг инвестиционную программу Совмина