"Выехать и посмотреть" - Министр экономики рассказал, почему Лукашенко отверг инвестиционную программу Совмина

Опубликовано: 15.01.2025 14:16 , Обновлено: 15.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко не подписал проект Совета министров по инвестициям на 2025 год. Почему законопроект был повторно отправлен на доработку, 15 января пояснил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

По словам министра, глава государства потребовал от уполномоченных ведомств “ещё более детально отработать отдельные проекты”, которые обсуждались в том числе и на сегодняшнем расширенном совещании у президента.

“Где-то, если есть необходимость, выехать и посмотреть. Конечно, те проекты, которые сегодня в высокой стадии строительства, будут продолжены. Надо все-таки посмотреть, чтобы не было излишеств”, - процитировало министра госагентство БЕЛТА.

Ряд проектов, судя по заявлениям Чеботаря, могут так и остаться на бумаге: президент потребовать пересмотреть, “насколько объективно есть необходимость в их строительстве”, в том числе, с позиции развития Беларуси.

Лукашенко потребовал от правительства уделить внимание развитию реального сектора экономики - промышленным предприятиям, инфраструктуре, энергетической сфере, электро- и газоснабжению. По словам Чеботаря, в области инвестиций “каждая копейка должна рассматриваться через призму эффективности”.

Своё недовольство предложенной правительством инвестпрограммой Лукашенко выразил и накануне, озвучивая новые кадровые назначения. Инвестпрограмму он назвал “важнейшим документом” и раскритиковал его авторов за то, что они не представили “альтернативную точку зрения”, рассказали в его Адмиристрации.

“Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно. Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах”, - потребовал глава государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно прогнозу правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году, одобренных в конце прошлого года президентом, инвестиции в основной капитал страны планируется нарастить на 7,8%, по сравнению с 2024 годом.

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