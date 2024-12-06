"Это будет прорыв" — Новый министр культуры пообещал белорусам фильм, который "прогремит"
Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий заявил, что на сегодняшний день на стадии разработки находится фильм, который должен стать "настоящим прорывом". По его словам. "такие намётки уже есть", однако о чём конкретно идёт речь, глава министерства не уточнил. При этом он заверил, что "работы ведутся", а фильм "действительно прогремит".
“Давайте без спойлеров. Но тем не менее такие намётки уже есть. Ведутся работы, уже есть в разработке проект, который действительно прогремит. И это будет прорыв”, — пообещал Руслан Чернецкий. Он добавил, что если говорить о развитии отечественного кинематографа в целом, то “есть стратегия и видение” того, как “это должно развиваться”. Однако, опять же, в чём она состоит, министр не объяснил.
”…Поэтому, как вы видите, это уже имеет плоды, собственно говоря, так скоро. И это не может не радовать, потому как у нас огромный потенциал для того, чтобы снимать кино. И самим снимать, и партнёрам нашим помогать, и даже, наверное, что-то новое предлагать”, — добавил Руслан Чернецкий.
На какие темы белорусам нужно снимать кино?
По мнению министра культуры, белорусским кинематографистам стоит продолжать снимать фильмы на тему Великой Отечественной войны, а также обратить внимание на “простых тружеников” и “происходящие в глобальном плане события”, передало информагентство БелТА.
“Я уже говорил в других интервью и повторюсь: Победа, тема войны — она особая. Она всегда на особом счету, особенно у нас. Про это надо продолжать снимать, и мы будем это делать”, — заявил Чернецкий.
Он добавил, что всегда с “очень большим почётом, уважением и благодарностью” относился к белорусским труженикам: крестьянам, рабочим на заводах и всем тем, кто “нас кормит, одевает, строит для нас дома, выпускает машины”. “Очень хотелось бы рассказать про труд этих людей”, — подытожил он.
[info_b]Руслан Чернецкий родился в 1981 году в Минске. В 2010 окончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актёр драматического театра и кино». С 2005 года работает в Национальном драматическом театре имени Максима Горького, на телевидении, снимается в кино. Из последних проектов — роль князя Слуцкого в экранизации «Чёрный замок Ольшанский» Владимира Короткевича, озвучка бога Велеса в анимационном фильме «Песня Сирин».[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко назвал отечественный кинематограф «позорищем». По его словам, «мы скатились и стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьёзное внимание кино». В связи с этим Лукашенко поручил новому министру культуры навести порядок в этой сфере.
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