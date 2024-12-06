"Это будет прорыв" — Новый министр культуры пообещал белорусам фильм, который "прогремит"

Опубликовано: 06.12.2024 09:29 , Обновлено: 06.12.2024

Министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий заявил, что на сегодняшний день на стадии разработки находится фильм, который должен стать "настоящим прорывом". По его словам. "такие намётки уже есть", однако о чём конкретно идёт речь, глава министерства не уточнил. При этом он заверил, что "работы ведутся", а фильм "действительно прогремит".

“Давайте без спойлеров. Но тем не менее такие намётки уже есть. Ведутся работы, уже есть в разработке проект, который действительно прогремит. И это будет прорыв”, — пообещал Руслан Чернецкий. Он добавил, что если говорить о развитии отечественного кинематографа в целом, то “есть стратегия и видение” того, как “это должно развиваться”. Однако, опять же, в чём она состоит, министр не объяснил.

”…Поэтому, как вы видите, это уже имеет плоды, собственно говоря, так скоро. И это не может не радовать, потому как у нас огромный потенциал для того, чтобы снимать кино. И самим снимать, и партнёрам нашим помогать, и даже, наверное, что-то новое предлагать”, — добавил Руслан Чернецкий.

На какие темы белорусам нужно снимать кино?

По мнению министра культуры, белорусским кинематографистам стоит продолжать снимать фильмы на тему Великой Отечественной войны, а также обратить внимание на “простых тружеников” и “происходящие в глобальном плане события”, передало информагентство БелТА.

“Я уже говорил в других интервью и повторюсь: Победа, тема войны — она особая. Она всегда на особом счету, особенно у нас. Про это надо продолжать снимать, и мы будем это делать”, — заявил Чернецкий.

Он добавил, что всегда с “очень большим почётом, уважением и благодарностью” относился к белорусским труженикам: крестьянам, рабочим на заводах и всем тем, кто “нас кормит, одевает, строит для нас дома, выпускает машины”. “Очень хотелось бы рассказать про труд этих людей”, — подытожил он.

[info_b]Руслан Чернецкий родился в 1981 году в Минске. В 2010 окончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актёр драматического театра и кино». С 2005 года работает в Национальном драматическом театре имени Максима Горького, на телевидении, снимается в кино. Из последних проектов — роль князя Слуцкого в экранизации «Чёрный замок Ольшанский» Владимира Короткевича, озвучка бога Велеса в анимационном фильме «Песня Сирин».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко назвал отечественный кинематограф «позорищем». По его словам, «мы скатились и стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьёзное внимание кино». В связи с этим Лукашенко поручил новому министру культуры навести порядок в этой сфере.

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