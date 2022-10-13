Эстония решила выдворить почти всех белорусских дипломатов

Опубликовано: 13.10.2022 10:30 , Обновлено: 13.10.2022

12 октября МИД Эстонии вызвал представителя Беларуси "на ковер", чтобы резко осудить помощь, которую, как там считают, власти Беларуси оказывают России в войне против Украины. Также там сообщили, что сокращают количество дипломатов из Минска в Таллине.

Последнее решение было принято в ответ на требование МИД Беларуси сократить эстонское посольство в Минске. Теперь в Эстонии могут продолжить работу один дипломат и один административно-технический сотрудник (завхоз).

“Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и белорусское руководство участниками войны», – заявил в связи с последними событиями министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии пообещал и далее продолжать сотрудничать с оппозицией Беларуси, [link href=“https://rus.postimees.ee/7625273/mid-estonii-vyzval-na-kover-predstavitelya-belarusi” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Postimees.

“Мы планируем и дальше делать все возможное, чтобы голос оппозиции и белорусов, которые ценят демократию в целом, дошел до общественности», – подчеркнул Рейнсалу.

Ранее Телеграф сообщил, что в МИД Беларуси обвинили власти Эстонии в попытке “говорить от имени народа Беларуси”. А потому отозвали своего посла из этой страны и потребовали сократить штат дипмиссии Эстонии в Минске до одного дипломата и завхоза с 1 октября 2022 года.

МИД Беларуси отозвал посла из Таллина и потребовал сократить посольство Эстонии до одного дипломата и завхоза