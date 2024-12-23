Госвоенпром отчитался о создании мобильного комплекса для борьбы с дронами
Государственный военно-промышленный комитет Беларуси (Госкомвоенпром) в понедельник, 23 декабря, отчитался о завершении опытно-конструкторской разработки мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам "Сапсан". Ведомство показало видео испытаний комплекса.
Как пояснили в Госкомвоенпроме, “Сапсан” разрабатывался для прикрытия “критически важных объектов” от малых беспилотников. По словам разработчиков,комплекс выполняет:
- поиск и обнаружение дронов,
- их сопровождение,
- радиоэлектронное подавление,
- огневое поражение в автоматизированном режиме.
Заявленная дальность действия комплекса:
- для средств радиолокации - 3000 метров,
- для средств оптико-электронной разведки - 1800 м,
- для огневого поражения - не менее 400 м.
В официальном Telegram-канале ведомства опубликовали кадры испытаний “Сапсана”, который устанавливают на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500-200-010. В Госкомвоенпроме пояснили, что сам комплекс имеет открытую конфигурацию, то есть к нему могут быть подключены сразу может несколько разведывательно-огневых модулей, а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.