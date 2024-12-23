Госвоенпром отчитался о создании мобильного комплекса для борьбы с дронами

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Опубликовано: 23.12.2024 15:29 , Обновлено: 23.12.2024

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси (Госкомвоенпром) в понедельник, 23 декабря, отчитался о завершении опытно-конструкторской разработки мобильного комплекса противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам "Сапсан". Ведомство показало видео испытаний комплекса.

Как пояснили в Госкомвоенпроме, “Сапсан” разрабатывался для прикрытия “критически важных объектов” от малых беспилотников. По словам разработчиков,комплекс выполняет:

поиск и обнаружение дронов,

их сопровождение,

радиоэлектронное подавление,

огневое поражение в автоматизированном режиме.

Заявленная дальность действия комплекса:

для средств радиолокации - 3000 метров,

для средств оптико-электронной разведки - 1800 м,

для огневого поражения - не менее 400 м.

В официальном Telegram-канале ведомства опубликовали кадры испытаний “Сапсана”, который устанавливают на шасси повышенной проходимости МЗКТ-500-200-010. В Госкомвоенпроме пояснили, что сам комплекс имеет открытую конфигурацию, то есть к нему могут быть подключены сразу может несколько разведывательно-огневых модулей, а также станции и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.