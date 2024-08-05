ЕС ввёл новые санкции против белорусских силовиков, судей и работников госСМИ

Опубликовано: 05.08.2024 11:00 , Обновлено: 05.08.2024

Совет Европейского союза 5 августа принял решение о введении ограничительных мер в отношении 28 белорусских силовиков, судей, прокуроров и работников государственных СМИ. Об этом сказано в пресс-релизе законодательного органа ЕС.

Так, в документе прописано, что санкции ввели против:

двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси;

представителей судебной системы — прокуроров и судей;

руководителей различных исправительных учреждений (тюрем и следственных изоляторов);

генерального директора Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА), Ирины Акулович;

ведущего проекта Сенат на телеканале СТВ Никиты Рачиловского;

бывшего главу пресс-службы Александра Лукашенко Дмитрия Жука.

Все они “подпадают под заморозку активов”, а “гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам”. Кроме того, им запретили поездки на территорию ЕС.

В Совете Евросоюза также заявили, что теперь санкции распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.

Что говорят в Беларуси?

Введение новых санкций ЕС власти Беларуси пока не комментировали. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что “политика санкционного принуждения делает Беларусь только сильнее”.

“В мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения, в основе которых - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение ее последовательной позиции, признание качества всего, что здесь делается”, — говорил он 2 июля, передавало БЕЛТА.

По словам Лукашенко, “страной невозможно манипулировать”.

“Ну, а если каких-то возможностей пока нет, так и на Западе свет клином не сошелся. Есть друзья и в других частях света”, - сказал он.

Ранее Telegraf.news писал, что санкции ЕС относительно европейских же компаний вступили в силу 2 августа 2024 года. Однако направлены они на белорусский бизнес и инвесторов. Теперь перевозки внутри ЕС не смогут осуществлять компании, в которых доля белорусских компаний или граждан составляет 25% и более.

В ЕС вступили в силу санкции против европейских компаний. Причем тут Беларусь?