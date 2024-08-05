ЕС ввёл новые санкции против белорусских силовиков, судей и работников госСМИ
Совет Европейского союза 5 августа принял решение о введении ограничительных мер в отношении 28 белорусских силовиков, судей, прокуроров и работников государственных СМИ. Об этом сказано в пресс-релизе законодательного органа ЕС.
Так, в документе прописано, что санкции ввели против:
- двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси;
- представителей судебной системы — прокуроров и судей;
- руководителей различных исправительных учреждений (тюрем и следственных изоляторов);
- генерального директора Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА), Ирины Акулович;
- ведущего проекта Сенат на телеканале СТВ Никиты Рачиловского;
- бывшего главу пресс-службы Александра Лукашенко Дмитрия Жука.
Все они “подпадают под заморозку активов”, а “гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам”. Кроме того, им запретили поездки на территорию ЕС.
В Совете Евросоюза также заявили, что теперь санкции распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.
Что говорят в Беларуси?
Введение новых санкций ЕС власти Беларуси пока не комментировали. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что “политика санкционного принуждения делает Беларусь только сильнее”.
“В мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические и взаимовыгодные отношения, в основе которых - доверие к Беларуси как к партнеру, уважение ее последовательной позиции, признание качества всего, что здесь делается”, — говорил он 2 июля, передавало БЕЛТА.
По словам Лукашенко, “страной невозможно манипулировать”.
“Ну, а если каких-то возможностей пока нет, так и на Западе свет клином не сошелся. Есть друзья и в других частях света”, - сказал он.
Ранее Telegraf.news писал, что санкции ЕС относительно европейских же компаний вступили в силу 2 августа 2024 года. Однако направлены они на белорусский бизнес и инвесторов. Теперь перевозки внутри ЕС не смогут осуществлять компании, в которых доля белорусских компаний или граждан составляет 25% и более.
В ЕС вступили в силу санкции против европейских компаний. Причем тут Беларусь?