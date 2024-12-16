ЕС ввел санкции против 26 человек и 2 компаний из Беларуси

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Опубликовано: 16.12.2024 17:41 , Обновлено: 16.12.2024

Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против 26 белорусов и двух белорусских компаний. По информации Совета ЕС, после принятия новых рестрикций ограничительные меры действуют в отношении 287 физических и 39 юридических лиц из РБ.

Новые санкции затронули судей, начальников и замначальников тюрем и следственных изоляторов, председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также бизнесменов, чьи компании, как [link href=“https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/12/16/belarus-eu-lists-26-individuals-and-2-entities-in-view-of-the-situation-in-the-country/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Совете ЕС, “способствовали обходу санкций”.

Среди прочих рестрикции ввели в отношении генерального директора “Беларуськалия” Андрея Рыбакова, руководства и самой компании “ВЛАТЕ Логистик”, занимающейся складским хранением, маркировкой товаров и имеющей собственные терминалы на границе Беларуси и Польши. Также рестрикции распространили на OOO “Рузэкспедиция”, которое занимается комплексным обслуживанием грузов, их хранением, организацией перевозок и не только.

Как пояснили в Совете ЕС, санкции предусматривают заморозку активов и запрет для граждан и компаний Евросоюза предоставлять средства попавшим в список. Физлицам запретили въезжать в страны ЕС и следовать транзитом через них.

[info_b]Все имена и фамилии тех, кто попал под новые санкции, можно прочитать [link href=“https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403177” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

“Европейцы справились с последствиями хуже, чем мы”

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья 16 декабря заявил, что в условиях санкций белорусские предприятия освоили альтернативные технологические и логистические цепочки, нашли новых поставщиков комплектующих и рынки сбыта, передало госагентство БелТА.

“Мы стали свидетелями парадоксальной ситуации, когда европейцы справились с негативными последствиями своих же санкций хуже, чем справились с последствиями их санкций мы”, - считает Амбразевич. Он добавил, что “санкции так быстро и так просто не снимутся”.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Евросоюза 16 декабря сообщил о принятии 15-го пакета экономических и индивидуальных санкций против России. Как сказано в заявлении на сайте Совета ЕС, эти меры направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций путем нанесения ударов по теневому флоту президента РФ Владимира Путина и ослабления военно-промышленного комплекса этой страны.

Корабли, китайские компании и не только. ЕС принял 15-й пакет санкций против России