ЕС решил не присылать в Беларусь послов - Хутерер

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.07.2023 15:18 , Обновлено: 04.07.2023

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер дал прощальное интервью пресс-службе диппредставительства ФРГ перед свои отъездом из Беларуси. В нем он заявил, что его страна пришлет взамен временного поверенного, а не главу посольства.

“После четырёх лет в Минске я возвращусь в Германию к своей семье. Мои супруга и сын переезжали со мной в Минск и долгое время здесь жили с большим удовольствием. В прошлом году они вернулись в Берлин, чтобы наш сын смог там лучше подготовиться к экзаменам на немецкий аттестат зрелости”, - рассказал посол в большом интервью.

По его словам, в Европейском Союзе в настоящее время достигнут консенсус “не направлять в Минск новых послов”. Вместо этого европейские страны установили процедуру назначения временных поверенных. Этого будет придерживаться и Германия, пообещал он.

“Беларусь могла бы быть для Германии, ЕС и международного сообщества глубокоуважаемым партнёром в самом сердце Европы. Защита климата и устойчивое развитие, международная политика в области охраны здоровья, восстановление разрушенной Россией европейской системы безопасности – для решения каждой из этих центральных задач непременно требуется трансграничное сотрудничество. К сожалению, в настоящий момент мы очень далеки от такого взаимодействия”, - заявил немецкий дипломат.

По его словам, власти Германии и ее европейские и трансатлантические партнеры едины со всеми белорусами в желании построить “свободную, суверенную, демократическую, процветающую Беларусь, уважаемую международным сообществом”.

“Заинтересованность в государстве Беларусь, которое поддерживает мирные, конструктивные отношения со своими соседями. За эту заинтересованность Германия и будет в дальнейшем всеми силами выступать через своё дипломатическое представительство”, - заявил Манфред Хутерер.

Ранее Телеграф сообщил, что в МИДе Беларуси оценивают отношения с ЕС как самые плохие за все время независимости. Замминистра иностранных дел Амбразевич обвинил страны Запада в создании “вакханалии” вокруг Беларуси и нежелании сотрудничать с официальным Минском.

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