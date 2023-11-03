"Санкции из ада" - В российском правительстве рассказали, как в КНДР "завидуют" РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.11.2023 09:40 , Обновлено: 03.11.2023

Вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук во время выступления на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде заявил, что Россия стала рекордсменом по количеству санкций.

“Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею. Наверное, они нам завидуют», — заявил Оверчук.

Российский чиновник утверждает, что санкции стали стимулом для развития. «В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться», — заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что США в четверг, 2 ноября, объявили о новых санкция в отношении российских властей, отдельных людей, корпораций и организаций. В качестве причин для новых ограничительных мер в Госдепе США назвали продолжение войны против Украины.

США ввели новые санкции против сотен россиян и российских предприятий