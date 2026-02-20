Эйсмонт объяснила освобождение Статкевича его проблемами со здоровьем

Опубликовано: 20.02.2026 12:52 , Обновлено: 20.02.2026

Пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт 20 февраля прокомментировала освобождение Николая Статкевича, о котором стало известно от родственников политика накануне. Выход на свободу Статкевича в Администрации Президента объяснили его серьёзными проблемами со здоровьем.

Комментируя информацию об освобождении Статкевича, осужденного на 14 лет за организацию массовых беспорядков в 2020 году, Эйсмонт напомнила, что Президент официально помиловал политика ещё в прошлом году. Он был в числе 52 человек, выпущенных на свободу по договоренности с США. Всем им было предложено покинуть территорию Республики Беларусь и выехать с Литву.

“Но тогда ехать в «райский сад» Статкевич отказался. И - вернулся в тюрьму”, - напомнила события сентября 2025 года Эйсмонт.

По прошествии какого-то времени в заключении у Статкевича начались проблемы со здоровьем - случился инфаркт головного мозга. По словам Эйсмонт, после того, как об этом доложили Лукашенко, тот распорядился “немедленно перевести в больницу” и своевременно оказать экс-политику всю необходимую помощь.

После этого, по словам Эйсмонт, Лукашенко получил “многочисленные обращения родственников” Статкевича - супруги и его родных - с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы у них была возможность присматривать и ухаживать за ним для восстановления после инсульта.

“Президент и с этим согласился”, - заявила пресс-секретарь Президента, уточнив, что по просьбе родных Статкевича отпустили домой после болезни.

“Сейчас он дома, восстанавливается”, - пояснила Эйсмонт.

Напомним, накануне супруга политика Марина Адамович сообщила, что у 69-летнего Статкевича ещё 21 января случился инсульт и с тех пор он оставался в отделении интенсивной терапии тюремной больницы. Сейчас он восстанавливается, но пока у него остаются проблемы с речью.

Статкевич вышел на свободу