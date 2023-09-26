«Эффективно реагируем» - Поляки показали странное видео с нелегалами на границе с Беларусью

🎥 Видео

Опубликовано: 26.09.2023 09:23 , Обновлено: 26.09.2023

Пограничная служба Польши опубликовала новое видео с польско-белорусской границы. На записи, согласно заявлению ведомства, очередной "инцидент" с нелегальными мигрантами, которые якобы пытаются незаконно проникнуть на территорию Польши с территории соседнего государства. Впрочем, у интернет-пользователей возникли вопросы к странному видео польских пограничников.

Свежая запись с польско-белорусской границы появилась на официальной страничке Пограничной службы Польши в Twitter (X). На ней, как утверждает ведомство, показаны события минувшего воскресенья, 24 сентября этого года в районе Наревки в Подляском воеводстве. Видео пограничники опубликовали, чтобы продемонстрировать, как работает электронный барьер, возведенный на польско-белорусской границе.

“Благодаря ему сотрудники Пограничной службы в режиме реального времени получают информацию о попытках незаконного пересечения границы и могут эффективно реагировать”, - заявили в ведомстве.

[Twitter_widget url=“https://x.com/Straz_Graniczna/status/1706293652262137981?s=20”]

Впрочем, у пользователей соцсети видео вызвало немало вопросов. На видео показано лишь то, как через забор на границе перелазит группа людей (как минимум двое) и, преодолев преграду, пускаются наутек в направлении территории Польши. Польские пограничники при этом не предпринимают никаких видимых действий для их остановки - на видео с камеры видно лишь, как два человека бегут вдоль забора, вдали виднеются фигуры ещё двух человек. О дальнейшей судьбе предполагаемых нелегалов ведомство ничего не сообщило, а что означает формулировка “эффективно реагировать” в понимание польских пограничников осталось неясным.

“У меня есть несколько вопросов: что значит “реагировать”? Вы их поймали или просто помахали рукой на прощание?”, - написал один из комментаторов под видео. Он также задался вопросом, почему пограничники передвигаются только пешком, “если так важна скорость реакции” и сколько всего человек проникло на территорию Польши и сколько из них задержали пограничники. Все эти вопросы остались без ответа со стороны погранслужбы.

Отметим, что Госпогранкомитет Беларуси ни в день предполагаемого инцидента с нелегалами, ни после него никаких официальных заявлений о нарушении белорусско-польской границы не делал. Данное видео в ГПК также не комментировали.

Польша обвинила Беларусь в штурме границы нелегалами и опубликовала странное видео. Что с ним не так?