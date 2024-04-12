Единогласно. Кочанову переизбрали председателем Совета Республики Беларуси

Опубликовано: 12.04.2024 13:06 , Обновлено: 12.04.2024

В Совете Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва избрали председателя, им стала Наталья Кочанова, которая и до этого возглавляла верхнюю палату парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Председателя выбрали тайным голосованием во время первого заседания первой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва. За Кочанову проголосовали все 58 членов верхней палаты белорусского парламента, которые участвовали в выборах.

Также сегодня выбрали заместителя председателя и глав Постоянных комиссий Совета Республики. Так, зампреда стал Сергей Хоменко, который до этого времени был министром юстиции Беларуси.

Фото: БелТА

11 апреля Александр Лукашенко назначил его членом верхней палаты парламента. Кстати, Хоменко, как и Кочанову, тоже избрали единогласно. Владислава Татариновича, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов, выбрали председателем Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

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