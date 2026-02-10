До 0,5 млн долларов в месяц. В Польше оценили контрабанду сигарет из Беларуси

Опубликовано: 10.02.2026 08:47 , Обновлено: 10.02.2026

Польская пограничная служба оценила стоимость контрабандных сигарет, переправленных через границу с Беларусью, в том числе с помощью воздушных шаров. По данным ведомства, только за январь таким образом в страну попало нелегального товара на 1,78 млн злотых, что эквивалентно 0,5 млн долларов.

Так, по данным польского издания Interia, несколько дней назад окружная прокуратура арестовала пять человек в городе Седльце, расположенном в 60 км от белорусской границы. Их обвинили в участии в преступной группе, занимавшейся контрабандой сигарет из Беларуси в Польшу. По информации прокуратуры, контрабандисты использовали воздушные шары, оснащенные GPS, что позволяло им быстро обнаруживать груз на польской стороне. По данным следствия, в результате их преступной деятельности государственная казна потеряла более 2 млн злотых (почти 0,6 млн долларов).

Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на днях также обвинил контрабандистов в том, что их целью является не только желание получить прибыль, но и осуществить провокацию и “посеять беспорядки”.

Основная проблема данного вида контрабанды заключается в том, что решить проблему с воздушными шарами обычными методами - просто закрыв границу - не получается. Даже техническое усиление со стороны пограничников пока оказывается малоэффективным.

Всё из-за того, что воздушные шары летают на высоте примерно 3-5 км и их трудно обнаружить радаром. Между тем, такой воздушный объект способен нести груз весом около 30-40 кг, а это уже серьёзная угроза при его падении.

Именно поэтому власти соседней Литвы в какой-то момент объявили у себя чрезвычайное положение из-за участившихся случаев воздушной контрабанды, которая в их случае периодически нарушает работу Вильнюсского аэропорта, расположенного сравнительно недалеко от границы. Только после того, как литовские пограничники получили поддержку со стороны военных, обнаруживать и обезвреживать воздушные шары на границе стало проще.

Кстати, в ноябре прошлого года официальный представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис назвал страну, откуда в 2025 году поступает большая часть нелегальных сигарет, выявляемых местными пограничниками. Оказалось, что главным источником контрабандных сигарет для Литвы стала вовсе не Беларусь.

В Литве назвали страну, откуда больше всего контрабанды сигарет. И это не Беларусь