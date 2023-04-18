Депутаты разрешили КГБ запрещать белорусам выезжать из страны. Кого коснется?

Опубликовано: 18.04.2023 16:58 , Обновлено: 18.04.2023

Депутаты Палаты представителей 18 апреля во втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов». В нем, среди прочего, прописано, что белорусам могут запретить выезжать заграницу по решению Комитета госбезопасности.

[info_b]Закон пока еще окончательно не принят. Его должны одобрить в Совете Республики, а потом подписать Александр Лукашенко. Как правило, такие документы в Беларуси принимают быстро. [/info_b]

Так, после принятия закона, КГБ сможет «временно ограничивать выезд физических лиц в интересах национальной безопасности», сказано в телеграм-канале Палаты представителей.

Кроме того, законом предусмотрено «дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов».

При подготовке ко второму чтению депутаты также закрепили «порядок согласования выезда из Беларуси руководителей государственных организаций и работников, которые обеспечивают деятельностью техническое обслуживание госорганов , и и имеют допуск к государственным секретам.

А еще, как было известно ранее, согласно законопроекту, белорусам запретят выезжать из страны, если против них идет административный процесс.

Как писал Телеграф, дополнительные правила выезда за границу в законе прописаны также для госслужащих и военных. Они должны будут обязательно согласовывать выезд из страны с главой госоргана из-за «повышенного внимания» к ним «спецслужб иностранных государств».

КГБ сможет запрещать белорусам выезжать за границу — Законопроект