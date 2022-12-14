Депутаты приняли законопроект о лишении белорусов гражданства

Опубликовано: 14.12.2022 13:37 , Обновлено: 14.12.2022

Депутаты Палаты представителей 14 декабря в двух чтениях приняли законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь», в котором прописано право лишать гражданства белорусов, получивших его по рождению.

Теперь его только должен утвердить Совет Республики и подписать Александр Лукашенко.

Согласно документу, белоруса могут лишить гражданства «в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда, подтверждающего участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, – если человек находится за пределами Республики Беларусь».

Кроме того, гражданину Беларуси, которому дали гражданство другого государства или который получил вид на жительство, а также иной документ иностранного государства, дающий право на льготы и другие преимущества (например, «карту поляка») должен будет сообщать об этом в органы внутренних дел или органы дипломатической службы.

Также документ предусматривает принятие присяги при вступлении в белорусское гражданство, оценку знания одного из государственных языков при приеме в белорусское гражданство.

А еще увеличивается с 6 месяцев до года рассмотрение заявлений о выходе из белорусского гражданства.

Кстати, ранее Телеграф писал, что если раньше гражданства могли лишать осужденных по 24 статьям, то, если законопроект примут, по 55. Например, за массовые беспорядки, наемничество, терроризм, а также за призывы к санкциям, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или должностного лица и т.д.