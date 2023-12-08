Депутаты одобрили запрет на аресты бывших президентов Беларуси. Что ещё в законопроекте?

Опубликовано: 08.12.2023 07:13 , Обновлено: 08.12.2023

Нижняя палата парламента Беларуси приняла 7 декабря в первом чтении закон "О президенте Республики Беларусь", в котором есть положения, в том числе, и о бывших президентах страны.

Согласно законопроекту, бывший глава государства будет обладать полной неприкосновенность за свои действия на посту президента. Правоохранительные органы не будут иметь право на задержание, арест и другое виды лишения свободы, бывшего президента.

Документ представляла депутатам глава Совета Республики (СР) Наталья Кочанова, которая особо подчеркнула важные для нее моменты.

«Устанавливается, что президент, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности, либо досрочно в случае его отставки или стойкой недееспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента, обладает неприкосновенностью», – заявила глава СР.

Также в законопроекте расширили список оснований, на которых президент Беларуси может отдать приказ о начале боевых действий без объявления войны.

Новым законом устанавливается, что кандидатом в президенты не может стать белорус, если он младше 40 лет, и/или у него были или есть иностранное гражданство и даже вид на жительство в другой стране.

Новый закон о президенте Беларуси разработали в Совете Республики в связи с изменениями в Конституции Беларуси, которые вступили в силу в 2022 году.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко во время посещения полигона в Брестской области 21 октября 2022 года рассказал, кто станет главой Беларуси после создания новой структуры и наделения «Всебелорусского народного собрания» новыми полномочиями.

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