Депутат рассказал, что будут делать "здоровые мужики" в белорусском "народном ополчении"

Опубликовано: 22.02.2023 11:58 , Обновлено: 22.02.2023

Депутат нижней палаты белоруского парламента Игорь Мартынов заявил, что в создаваемое "народное ополчение" могут попасть "здоровые мужики", которые не состоят на воинском учёте и даже не призывного возраста.

“По сути это добровольцы, не обязательно состоящие на воинском учете или призывного возраста. Есть здоровые мужики, способные защитить свой дом. Их основные функции – поддержание режима военного положения на территории своего района”, - заявил депутат, передает издание Администрации президента “Беларусь сегодня”.

По его словам, такие добровольцы смогут патрулировать в тылу, когда вооруженные силы страны будут вести бои. А еще будут помогать МВД вести “досмотровые мероприятия”.

[info_b]Напомним, что на военную службу по мобилизации в Беларуси попадают граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете.[/info_b]

Депутат пообещал таким “ополченцам”, что их не будут отправлять в другие районы, а патрулировать они будут “именно в районах, где люди живут”.

Напомним, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 20 февраля решил ответить на вопрос, кого из белорусов могут определить как “народных ополченцев”. И самое главное, что они там будут делать?

Хренин рассказал, кого из белорусов зачислят в 150-тысячное «ополчение» и когда