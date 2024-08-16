ВВС Беларуси получили очередную партию истребителей Су-30СМ — "ОтВинта"

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Опубликовано: 16.08.2024 20:55 , Обновлено: 16.08.2024

В тематическом Telegram-канале «ОтВинта. Авиация Беларуси» сообщили, что наша страна, вероятно, получила новую партию истребителей Су-30СМ. На просторах TikTok авторы заметили короткий ролик ВС РБ, на котором засветился новый бомбардировщик с бортовым номером "06". Кроме того, на хвосте самолёта можно чётко рассмотреть государственный флаг Беларуси.

Первая поставленная в ВВС Республики партия из четырёх Су-30СМ носит бортовые номера с “01” по “04”, однако никаких официальных заявлений о пополнении парка истребителей пока не было.

“Сколько новых “сушек” получила наша страна, пока неизвестно. Но бортовой номер “06” указывает на то, что как минимум есть истребитель и с бортовым “05”, — отметили авторы канала “От Винта”.

Они добавили, что последний анонс о новых поставках в Беларусь Су-30СМ от министра обороны Виктора Хренина был ещё в феврале этого года. Возможно, на кадрах как раз один из новых самолётов, и в ближайшее время об этом объявят официально. Например, в это воскресенье, когда в стране будет отмечаться день ВВС.

[info_b]Су-30 — российский двухместный многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Самолёт разработан “ОКБ Сухого” и выпускается на Иркутском авиационном заводе в РФ.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что жители Бразилии стали невольными очевидцами трагедии, сняв на видео момент крушения пассажирского лайнера. Из штата Парана вылетел самолёт, который должен был приземлиться в Сан-Паулу. Однако по неизвестным причинам лайнер упал на жилой район примерно в 76 километрах от города. Известно, что на борту было 62 человека, в том числе 4 члена экипажа. Все погибли.

В Сети появилось видео крушения самолёта в Бразилии — 62 человека погибли