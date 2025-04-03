"Дело серьезное" - Власти Польши объявили о кибератаке "с Востока" и вспомнили о Беларуси

Опубликовано: 03.04.2025 08:10 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Дональд Туск заявил о кибератаке на IT-систему его партии "Гражданская платформа". Политик усмотрел в этом событии попутку "иностранного вмешательства" в президентские выборы, которые намечены на май. По его словам, "службы указывают на восточный след" в данной кибератаке.

По данным польского издания Business Insider, кроме премьер-министра, который рассказал о кибератаке на своей страничке в Х, эту информацию подтвердил Ян Грабец, глава его канцелярии. Он сообщил, что по информации уполномоченных органов, занимающихся вопросами защиты и кибербезопасности, “была совершена кибератака на ИТ-системы”, в частности на компьютеры сотрудников офиса “Гражданской платформы” и сотрудников избирательного штаба.

По его словам, речь шла о попытке взять под контроль компьютеры сотрудников - получить возможность контролировать весь контент извне или, возможно, генерировать контент через эти компьютеры. Глава канцелярии премьер-министра назвал кибератаку “весьма опасной”.

[info_b]До первого тура президентских выборов в Польше, намеченного на 18 мая, осталось всего несколько недель. Пока фаворитом на выборах считается именно кандидат от “Гражданской платформы” - мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Как и Туск, он является проевропейским центристом. Его рейтинг составляет около 35%.

Среди его главных соперников — консерватор, поддерживаемый партией “Право и справедливость”, Кароль Навроцкий, который занимает второе место в большинстве опросов с рейтингом чуть более 20%, и сопредседатель крайне правой партии “Конфедерация” Славомир Ментцен, рейтинг которого составляет около 20%.

Если ни один из кандидатов не победит, набрав не менее 50% голосов 18 мая, второй тур состоится 1 июня.[/info_b]

Грабец сообщил, что компьютеры были атакованы по сети, поскольку под атаку попали компьютеры, расположенные в разных местах, но связанные через пользовательское программное обеспечение.

“Имеются конкретные данные, указывающие на порядок работы служб с Востока”, — прокомментировал возможный источник кибератаки глава канцелярии премьер-министра.

На прямой вопрос о том, имеются ли в виду спецслужбы России или Беларуси, он ответил, что “не хотел бы подменять собой” польские спецслужбы, которые отвечают за разбирательство данного инцидента. Он добавил,что исходя из предыдущих анализов, “очень часто (восточные) службы внедряются в интересах российских служб — действуют сами белорусы или используются белорусские данные для маскировки”.

В свою очередь вице-премьер и министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский назвал случившееся “серьезным вопросом” и заявил, что польские службы “ведут интенсивную работу” с инцидентом.

“Государственные службы ведут усиленную работу в связи с инцидентом кибербезопасности. Дело серьезное, и мы будем держать вас в курсе всех подробностей”, — пообещал Гавковский.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, во вмешательстве во внутренние дела Польши и попытке повлиять на грядущие президентские выборы обвинили президента Украины Владимира Зеленского. Именно так расценил интервью Зеленского польским СМИ бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В Польше обвинили Зеленского во «вмешательстве» в выборы президента