Глава ЦИК предложил дать законный статус представителям БРСМ на избирательных участках

Опубликовано: 16.10.2024 13:28 , Обновлено: 16.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси предложила закрепить в законодательстве институт "электорального волонтерства". В чём его суть, 16 октября на встрече с педагогической общественностью страны рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Речь идёт о волонтёрах, которые помогают членам избирательных комиссий во время электоральных кампаний, например, на участках для голосования. Сегодня для этого нередко привлекают членов Белорусского республиканского союза молодежи, Молодежного совета при ЦИК и Молодежного парламента при Национальном собрании. Теперь же их статус предлагают закрепить на законодательном уровне, сообщили в ЦИК.

Карпенко также заявил, что считает необходимым формировать у белорусских детей в школах “правового сознания”, чтобы те в последствии уважали закон и имели “представление о социально-правовом порядке”. Все это, по словам чиновника, нужно, чтобы “избежать внутренних конфликтов”.

Глава ЦИК выразил мнение, что этого удастся достичь, “если простые люди будут разбираться в основах избирательного процесса”. Самым главным в этом вопросе Карпенко назвал умение избирателей “трезво оценивать обещания кандидатов, четко понимать, кто идет с реальной программой, а кто любыми путями рвется к власти”, “кто думает о национальных интересах и своем народе, а кто готов выполнить любой приказ зарубежных спонсоров ради личной выгоды”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ЦИК Беларуси вступила в «активную фазу» подготовки к президентским выборам 2025 года. Председатель ЦИК Игорь Карпенко рассказал, кого из белорусов на выборах «будет ждать сюрприз».

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