Белорус «заработал» штраф в 600 рублей прямо на избирательном участке. Чем провинился?

Опубликовано: 22.02.2024 07:47 , Обновлено: 22.02.2024

Центр общественного наблюдения за выборами сообщил о первом случае серьёзного административного нарушения на избирательных участках. Одному из белорусов, решившему досрочно проголосовать на парламентских выборах, которые сейчас проходят в стране, теперь грозит штраф в 600 рублей.

Таким наказанием белорусу пригрозили за попытку выноса бюллетеней с участка для голосования.

“По незнанию или с каким-то умыслом, человек попытался вынести два из трёх выданных бюллетеней. Но в любом случае, незнание закона не освобождает от ответственности”, - заявили в Центре общественного наблюдения за выборами.

Избирательная комиссия по факту происшествия составила акт и передала документы в правоохранительные органы - для дальнейшего разбирательства.

Между тем, штраф до 600 рублей грозит белорусам на участке для голосования не только за вынос бюллетеня.Столь же дорого может обойтись избирателям “фото на память” с заполненным бюллетенем. В Избирательном кодексе Беларуси на это наложен прямой запрет.

“Если хотите сфотографировать себя на участке, согласуйте это с председателем комиссии”, - рекомендовали белорусам в Центре общественного наблюдения за выборами.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Иван Кубраков призвал членов избирательных комиссий в Единый день голосования, который состоится в Беларуси 25 февраля, обращать внимание на поведение избирателей и сообщать в милицию “при малейших подозрениях на возможные противоправные действия”.

«При малейших подозрениях» — Кубраков предложил членам белорусских избиркомов сообщать об избирателях в милицию