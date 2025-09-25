ЦИК начал работать над изменением Избирательного кодекса Беларуси. Когда примут?
В Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) начали разрабатывать законопроект, который внесёт изменения в Избирательный кодекс страны. Такое заявление 25 сентября сделал глава ЦИК Игорь Карпенко, озвучив ориентировочные сроки.
Изменить Избирательный кодекс в Беларуси могут уже к следующим выборам, заявил Карпенко.
По его словам, работа по подготовке соответствующего законопроекта, а также постановлений ЦИК, которые разъяснят все нюансы законодательных изменений и уточняют новые нормы закона, в ЦИК уже начата.
“Предварительно мы планируем включиться в план подготовки проектов законодательных актов на 2027 год”, - озвучил примерные сроки глава ЦИК на сегодняшнем заседании избиркома.
Ранее в этом месяце, как сообщал Telegraf.news, глава Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Игорь Карпенко заявил на встрече с организаторами выборов из регионов, приехавшими в Минск по случаю Дня единства, что его ведомство будет следовать идеологии во время избирательных кампаний. К чему призвал и собравшихся.
«Они все должны принимать» — Карпенко рассказал, как ЦИК Беларуси будет следовать идеологии на выборах