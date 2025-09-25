ЦИК начал работать над изменением Избирательного кодекса Беларуси. Когда примут?

Опубликовано: 25.09.2025 13:28 , Обновлено: 25.09.2025

В Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) начали разрабатывать законопроект, который внесёт изменения в Избирательный кодекс страны. Такое заявление 25 сентября сделал глава ЦИК Игорь Карпенко, озвучив ориентировочные сроки.

Изменить Избирательный кодекс в Беларуси могут уже к следующим выборам, заявил Карпенко.

По его словам, работа по подготовке соответствующего законопроекта, а также постановлений ЦИК, которые разъяснят все нюансы законодательных изменений и уточняют новые нормы закона, в ЦИК уже начата.

“Предварительно мы планируем включиться в план подготовки проектов законодательных актов на 2027 год”, - озвучил примерные сроки глава ЦИК на сегодняшнем заседании избиркома.

Ранее в этом месяце, как сообщал Telegraf.news, глава Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Игорь Карпенко заявил на встрече с организаторами выборов из регионов, приехавшими в Минск по случаю Дня единства, что его ведомство будет следовать идеологии во время избирательных кампаний. К чему призвал и собравшихся.

«Они все должны принимать» — Карпенко рассказал, как ЦИК Беларуси будет следовать идеологии на выборах