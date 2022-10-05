Опубликовано: 05.10.2022 13:38 , Обновлено: 05.10.2022

В Центризбиркоме РБ 5 октября отреагировали на предложение Украины исключить Беларусь из состава Ассоциации всемирных избирательных органов поговоркой «чья бы корова мычала...» и обвинили страну в «режиссированнии госпереворота» и других «выпадах».

«Есть такая поговорка: “чья бы корова мычала…” Уж кому-кому, но не Украине говорить, а тем более учить нас демократии. Не в Украине ли в результате двух майданов были нарушены все принципы демократии. И не Украина ли, со своими западными хозяевами, режиссировала государственный переворот в Беларуси и другие недружественные выпады в адрес нашей страны?», — написали в официальном телеграм-канале белорусского ЦИК.

И продолжили: «Не в Украине ли под предлогом демократии уничтожены и разогнаны все политические оппоненты, а некоторые находятся в тюрьме? Не Украина ли развязала войну против своих граждан на территории Донбасса и Луганской области?»

Также в Центризбиркоме Беларуси выразили сожаление, что в Украине «запрещают изучать произведения русских авторов»:

«А так бы хотелось, чтобы в ЦИК Украины вспомнили басню Ивана Андреевича Крылова: “Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться”».

ЦИК Украины призвал A-WEB исключить Беларусь и Россию

Накануне стало известно, что председатель Центральной избирательной комиссии призвал руководство Ассоциации всемирных избирательных органов (A-WEB) исключить из состава Беларусь и Россию.

«В письме призываем осудить агрессивную войну России — при поддержке Беларуси — против Украины и демократии и принять резолюцию, которая прекратит участие России и Беларуси в Ассоциации, а также — любое сотрудничество с их избирательными органами до установления демократии в этих странах», — сообщили в пресс-службе комиссии.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 4 октября официально заявил, что власти Беларуси участвуют в «Специальной военной операции» (СВО), которую начала в феврале этого года Россия в Украине.

«Мы этого не прячем» — Лукашенко объявил об участии Беларуси в российской «СВО» в Украине