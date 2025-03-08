"Была даже сверхнаглость" - Ермошина призналась в "безответной любви" к международным наблюдателям. Даже из СНГ?

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.03.2025 13:38 , Обновлено: 08.03.2025

Экс-председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что все международные наблюдатели, в том числе и из стран СНГ, оценивали выборы в Беларуси исходя из отношений их государства с властями Беларуси.

По ее словам, в первую очередь так делали представили так называемых “недружественных стран”, к которым она причислила ЕС и страны-участницы ОБСЕ.

“Хотя и в СНГ были разные люди. Давайте не будем забывать, что оценка выборов и позиция представителей те или иных государств всегда связана с учетом тех международных отношений, которые существуют между государствами. Если в этот момент у нас любовь-морковь, то представители этого государства обязательно будут высказывать позитивную оценку. А если у нас когда-то сложились трудности, то будет иначе”, - заявила она.

При этом Ермошина заявила, что старалась, работать “открыто”, но встречала со стороны международных наблюдателей “даже сверхнаглость”, не уточнив подробности. Также экс-глава ЦИК призналась, что “была наивной” и в своей деятельности рассчитывала, что если наладит контакт с наблюдателями, то это повлияет на их их оценки выборов.

“Но каждый раз, когда это происходило, я винила себя и считала не справившейся с работой. Верила, что если буду без конца совершенствовать в соответствии с пожеланиями международных партнеров, то они меня в конце концов полюбят. Но нет, любовь оказалась безответной”, - заявила она.

Напомним, что в январе 2025 года ОБСЕ объявила, что не будет наблюдать за выборами президента Беларуси из-за “решения белорусских властей не приглашать государства-участники ОБСЕ”. Там заявили, что это вызвало глубокое сожаление в организации и препятствует беспристрастной и независимой оценке избирательного процесса.

В свою очередь, глава ЦИК Игорь Карпенко заявил, что Бюро не вело переговоров с Центризбиркомом по этому поводу. Однако 17 января, за 9 дней до основного дня голосования, в МИД сообщили, что всё-таки выслали приглашение представителям БДИПЧ ОБСЕ.

«Было бы желание…» — МИД Беларуси ответил на отказ БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами