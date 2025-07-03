«Будет лучше - будем рады» - Лукашенко призвал белорусов «готовиться к самому худшему»

Опубликовано: 03.07.2025 12:06 , Обновлено: 03.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля призвал белорусов "готовиться к самому худшему". В ходе в торжественных мероприятий у Кургана Славы под Минском, посвященных Дню Независимости Беларуси, глава государства заявил, что сегодня "мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем придется столкнуться завтра".

Выступая на торжественной церемонии возложения цветов у Кургана Славы, Лукашенко обвинил страны Запада в попытке “все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре”, одновременно с “несколькими миллионами жителей нашей планеты”.

“Задача всех людей доброй воли и в первую очередь молодежи - объединиться, остановить безумцев. Остановить во имя будущего всего человечества”, - процитировала президента его Администрация.

После церемонии возложения цветов, общаясь с ветеранами, Лукашенко заявил, что “готовиться мы должны к самому худшему”.

“Поверьте, я не нагнетаю обстановку. Нам это не надо. Мы за то, чтобы наша страна была мирной. Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны. Мы должны быть готовы ко всему. Не увещевать, не убаюкивать, не заявлять, что все тихо, спокойно, ничего не будет. Не будет - хорошо. Но готовиться мы должны к самому худшему. Будет лучше - мы будем рады. Простая народная политика”, - заявил Лукашенко.

Между тем, общаясь с действующими военнослужащими и курсантами, которые также присутствовали на мероприятиях на Кургане Славы, президент заверил, что “воевать мы не хотим больше, чем кто-нибудь”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что накануне во время 59-минутного выступления по случаю предстоящего Дня Независимости Лукашенко обвинил страны Запада в наращивании своей боевой мощи. А соседей — Польшу и страны Балтии — в превращении в “военный полигон” и вступление во враждебные официальному Минску союзы.

Лукашенко предрек Польше и Балтии превращение в «очередной после Украины военный полигон» и исчезновение