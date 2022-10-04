"Без всякого гвалта" - Лукашенко приказал Минобороны после уборочной вызвать военнообязанных белорусов в военкоматы

Опубликовано: 04.10.2022 12:56 , Обновлено: 04.10.2022

Александр Лукашенко приказал 4 октября министру обороны учесть опыт России после объявления мобилизации и вызвать военнообязанных белорусов в военкоматы после окончания уборочной. Но не для мобилизации, а проверки.

По его словам, он заметил недостатки вотвречипровеления мобилизации в России. В основном они заключались в том, что подлежащие мобилизации россияне куда-то исчезли.

“Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок, - рассказал он силовикам.

Александр Лукашенко приказал военным обязательно провести проверку всех резервистов, но сделать это после завершения уборочной.

“Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах”, - приказал военным Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минобороны Беларуси сообщили, что белорусам приходят повестки с требованием явиться в военкоматы по причинам, не связанным ни с какой мобилизацией.

В Минобороны рассказали, почему белорусам стали приходить повестки в военкомат. Список причин