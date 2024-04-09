"Без этого невозможно" - Лукашенко предложил выпускать в Беларуси гранатометы и пулеметы

Опубликовано: 09.04.2024 21:14 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности заявил, что в стране надо производить свое стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам Лукашенко, война в Украине показала, что невозможно защитить страну без беспилотников, системы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

“Вы должны понимать (Украина это показала), что не только и не столько высокоточное оружие решает проблему. Обычные гранатометы, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие - они и люди решают проблему”, - заявил он.

Александр Лукашенко напомнил, что поручил начать выпускать в Беларуси стрелковое оружие и боеприпасы еще до конфликта в Украине. “Война показала: без этого невозможно”, - подчеркнул Лукашенко.

И заверил, что оружие нужно будет всегда, надеяться в этом вопросе на кого-либо не стоит. “Это будет игра в политику. Как Украина. Надеялись на американцев, на Западную Европу. Сегодня боеприпасов нет или не хватает”, - рассказал глава государства.

Поэтому, добавил он, за войной надо продолжать наблюдать и производить в то же время свое вооружение.

В целом же на совещании обсуждали проблемы и перспективы развития сферы промышленности в Беларуси. Среди прочего Лукашенко потребовал от руководителей предприятий выйти на “японский уровень качества”. «Произвести хорошо. Это мы умеем кое-как. Качественно, некачественно, дорого, дешево — произвели”, - сказал президент.

«Умеем кое-как» — Лукашенко потребовал от промышленников выйти на «японский уровень качества»