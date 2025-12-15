Берлин позвал Бабарико и Колесникову жить в Германии

Опубликовано: 15.12.2025 07:42 , Обновлено: 15.12.2025

Официальный Берлин предложил Виктору Бабарико и Марии Колесниковой, помилованным Александром Лукашенко и освобождённым в минувшие выходные, перехать жить в Германию. Такое предложение прозвучало из уст министра внутренних дел Германии Александра Добриндта.

В интервью немецкому телеканалу ARD Добриндт заявил, что Германия “с радостью примет” Бабарико и Колесникову у себя.

В настоящее время и Бабарико, экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года, и Колесникова, возглавлявшая его предвыборный штаб, остаются в Украине. Вместе с ними в Украину выехали ещё 109 бывших заключенных, помилованных Президентом Беларуси после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом в Минске в минувшие выходные.

Лукашенко помиловал Бабарико, Колесникову и Беляцкого среди других 123 освобождённых после переговов с США