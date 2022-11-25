Белорусы предлагали внести в новый Избирательный кодекс то, что там и так было - Карпенко

Опубликовано: 25.11.2022 09:27 , Обновлено: 25.11.2022

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что насчитал более 70 "конструктивных замечаний и предложений" во время обсуждения проекта нового Избирательного кодекса. Но не обошлось и без нюанса.

По словам чиновника, среди правок были такие, которые уже содержались в Кодексе и до этого. “Что-то из этих предложений и замечаний было учтено, что-то ранее в той или иной мере уже нашло свое отражение в проекте Закона”, - признался глава ЦИК.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко заявил, что в связи с введением в стране единого дня голосования, на некоторых участках будут выдавать сразу по 4 бюллетеня. Но такой подход он не считает необычным.

Карпенко рассказал, где белорусам будут выдавать на выборах по 4 бюллетеня