Белорусского стендап-комика Комиссаренко лишили российского гражданства

Опубликовано: 23.04.2025 08:42 , Обновлено: 23.04.2025

Белорусского стендап-комика Славу Комиссаренко, заочно приговорённого Мингорсудом к шести годам тюрьмы за клевету и оскорбления президента, а также разжигание розни, лишили российского гражданства. С такой инициативой выступила Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

Во вторник, 22 апреля, в пресс-службе российского ведомства сообщили, что одновременно с Комиссаренко гражданства лишили ещё одного комика - Дмитрия Романова, который покинул страну после начала войны в Украине. Обоим официально закрыли въезд в страну.

Объясняя свою инициативу, в ФСБ заявили, что Комиссаренко и Романов на своих концертах на территории стран Европейского союза “выступают против проведения Специальной военной операции” и “транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России”. Тем самым молодые люди, по мнению ФСБ, “создают угрозу национальной безопасности” России.

Отмечается, что Комиссаренко, до 2022 года проживавший в Москве, уехал из России после того, как был объявлен в межгосударственный розыск, когда в отношении него открыли уголовное дело за клевету в отношении президента Беларуси. “Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о “незаконном уголовном преследовании"", - отметили в ФСБ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Минский городской суд признал Комиссаренко виновным по трем частям Уголовного кодекса (УК) и по совокупности приговорил заочно к шести годам тюрьмы. Дело рассматривали в порядке специального производства, то есть Комиссаренко на заседании суда не было, поэтому он до сих пор остаётся на свободе.

Минский суд заочно приговорил стендап-комика Комиссаренко к 6 годам тюрьмы