Белорусским силовикам пообещали бесплатное жилье. Но при условии

Опубликовано: 06.12.2022 14:07 , Обновлено: 06.12.2022

Вице-премьер белорусского правительства Анатолий Сивак заявил, что было принято решение о подготовке к 1 января указа о бесплатной передаче арендного жилья военнослужащим после 25 лет службы.

В итоге, чиновники решили строить для силовиков арендное жилье, предоставлять его на время службы с арендной оплатой. Однако при выходе на пенсию силовикам будут отдавать квартиры в собственность.

Пока неясно, касается ли данное решение и МВД. На совещании у Александра Лукашенко, который говорил о “людях в погонах”, присутствовал министр внутренних дел Кубраков. Однако Анатолий Сивак после соещвения говорил о “военнослужащих”.

“Вариант по поводу собственности - 25 лет, календарный срок службы. Человек может принять решение и это арендное жилье получить в собственность бесплатно. Это основной посыл, который сегодня был одобрен. Исходить мы будем из этого. До 1 января будет подготовлен нормативный акт, который будет этот механизм описывать - как передать в собственность жилье”, - рассказал вице-премьер.

Все это решили, когда Александр Лукашенко 6 декабря собрал у себя во дворце совещание по обеспечению жильем одной из категорий “бюджетников” - силовиков. Там он назвал их “сверхпервочередниками” и предложил внести норму об их праве выкупа арендного жилья.

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Однако Александр Лукашенко призвал глав силовиков к балансу. “Если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если такое количество денег, значит, вот такое количество жилья мы можем построить. Если этих денег нет в бюджете, ну так и строить ничего не сможем ”, - предупредил Александр Лукашенко.

Лукашенко предложил дать «сверхпервочередникам» право выкупать арендное жилье