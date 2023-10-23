Белорусский СберБанк предупредил о перебоях в работе две ночи подряд

Опубликовано: 23.10.2023 20:42 , Обновлено: 23.10.2023

Пресс-служба СберБанка (Беларусь) сообщила 24 октября, что с 00:00 по 06:00 24 октября и с 00:00 по 06:00 25 октября о перебоях в работе на своем сайте.

В банке возложили вину на РУП «Белтелеком», который решил провести внеплановые технические работы на оборудовании.

“В это время возможны перерывы в оформлении онлайн кредитов, в программных комплексе «СберБанк Oнлайн», при подписании платежных документов в программном комплексе «СберБанк Бизнес Онлайн», - сообщили в БПС-Сбербанк.

Ранее Телеграф сообщил, что в МВД Беларуси предупредили, что в Интернете появилась “действующая поддельная страница интернет-банкинга Беларусбанка”. На ней белорусам предлагают ввести свои платежные данные.

В Интернете появился поддельный «Беларусбанк». В МВД рассказали, как понять, что это фальшивка?