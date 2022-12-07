Белорусский паспорт занял 55-е место в рейтинге Global Passport Power 2022

Опубликовано: 07.12.2022 16:57 , Обновлено: 07.12.2022

Компания Arton Capital обновила рейтинг Global Passport Power, в котором распределила страны по уровню возможности передвижения их граждан по миру без виз.

Первое место по уровню «силы» занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все потому, что граждане этого государства могут посещать без визы 121 страну. Делать визу по прибытии нужно в 59 странах, а сразу виза требуется в 18 странах.

На второй строчке оказались сразу 11 государств — Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Обладателям их паспортов нужна виза всего в 26 стран.

А вот Беларусь попала на 55-е место рейтинга. По данным компании, с белорусским паспортом можно попасть без визы в 43 страны, а открыть визы по прибытии в 47 стран. Заранее визу нужно сделать в 108 стран.

А где наши соседи? Польша разместилась на третьем месте, Литва — на 5-м, Латвия — на 6-м, Украина — на 21-м, Россия — на 38-м.

Последнее, 97-е место занял Афганистана. Без визы с афганским паспортом можно поехать всего в 5 стран.

Ранее Телеграф писал, что Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», в котором содержится рейтинг стран мира по уровню ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности (ППС). Согласно ему, Беларусь заняла 75-­е место среди 192 стран.

Беларусь в мировом рейтинге ВВП ППС обогнала Китай, но отстала от Литвы, России и Польши