Беларусь в мировом рейтинге ВВП ППС обогнала Китай, но отстала от Литвы, России и Польши

📊 Анализ

Опубликовано: 23.09.2022 09:31 , Обновлено: 18.01.2023

Межуднароный валютный фонд (МВФ) опубликовал бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», в котором содержится рейтинг стран мира по уровню ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности (ППС). Согласно ему, Беларусь заняла 75-­е место среди 192 стран.

Беларусь с показателем ВВП на душу населения 21 686 долларов смогла обогнать Китай. Ближайшие конкуренты Республики островное государство Антигуа и Барбуда (74-е место), и Китай (76-е).

[info_b]Кстати, ВВП на душу населения по ППС Республики Беларусь в 2017 году составил 18 280 долларов США. В 2020 году Беларусь занимала 75-е место с 20 226 долларов на душу. А в 2021-м ВВП ППС на душу населения в Республике составлял 21 690 долларов. [/info_b]

У Литвы насчитали 46 479 долларов на душу населения, что более чем в два раза больше, чем у Беларуси. Таким образом западанвя соседка Республики оказалась в мировом рейтинге на 39-м месте. Польша с 41 685 долларов заняла 43-е место, а Латвия (37 330) - 51-е. В России ВВП ППС на душу населения составил 30 013 долларов, что позволило ей занять 60-е место.

Украины в рейтинге нет, видимо, из-за войны.

А вот ТОП-10 стран, которые попали в лидеры мирового рейтинга:

Люксембург (140 694 долларов), Сингапур (131 580), Ирландия (124 596), Катар (112 789), Макао (85 611), Швейцария (84 658), ОАЭ (78 255), Норвегия (77 808), США (76 027), Бруней-Даруссалам (74 953).

Хуже всего дела обстоят с ВВП в таких странах, как Бурунди (192 доллара), Южный Судан (191), Центрально-Африканская Республика (190), Конго (189) и Сомали (188).

Ранее Телеграф сообщил, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) в экономическом обзоре за сентябрь спрогнозировали, что ВВП Беларуси сократится на 5-6%, что лучше майской оценки в 6,5%.

Новость Телеграф