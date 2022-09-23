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Беларусь в мировом рейтинге ВВП ППС обогнала Китай, но отстала от Литвы, России и Польши

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📊 Анализ

Межуднароный валютный фонд (МВФ) опубликовал бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», в котором содержится рейтинг стран мира по уровню ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности (ППС). Согласно ему, Беларусь заняла 75-­е место среди 192 стран.

Беларусь с показателем ВВП на душу населения 21 686 долларов смогла обогнать Китай. Ближайшие конкуренты Республики островное государство Антигуа и Барбуда (74-е место), и Китай (76-е).

[info_b]Кстати, ВВП на душу населения по ППС Республики Беларусь в 2017 году составил 18 280 долларов США. В 2020 году Беларусь занимала 75-е место с 20 226 долларов на душу. А в 2021-м ВВП ППС на душу населения в Республике составлял 21 690 долларов. [/info_b]

У Литвы насчитали 46 479 долларов на душу населения, что более чем в два раза больше, чем у Беларуси. Таким образом западанвя соседка Республики оказалась в мировом рейтинге на 39-м месте. Польша с 41 685 долларов заняла 43-е место, а Латвия (37 330) - 51-е. В России ВВП ППС на душу населения составил 30 013 долларов, что позволило ей занять 60-е место.

Украины в рейтинге нет, видимо, из-за войны.

А вот ТОП-10 стран, которые попали в лидеры мирового рейтинга:

  1. Люксембург (140 694 долларов),
  2. Сингапур (131 580),
  3. Ирландия (124 596),
  4. Катар (112 789),
  5. Макао (85 611),
  6. Швейцария (84 658),
  7. ОАЭ (78 255),
  8. Норвегия (77 808),
  9. США (76 027),
  10. Бруней-Даруссалам (74 953).

Хуже всего дела обстоят с ВВП в таких странах, как Бурунди (192 доллара), Южный Судан (191), Центрально-Африканская Республика (190), Конго (189) и Сомали (188).

Ранее Телеграф сообщил, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) в экономическом обзоре за сентябрь спрогнозировали, что ВВП Беларуси сократится на 5-6%, что лучше майской оценки в 6,5%.

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