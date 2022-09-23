Беларусь в мировом рейтинге ВВП ППС обогнала Китай, но отстала от Литвы, России и Польши
Межуднароный валютный фонд (МВФ) опубликовал бюллетень «Перспективы развития мировой экономики», в котором содержится рейтинг стран мира по уровню ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности (ППС). Согласно ему, Беларусь заняла 75-е место среди 192 стран.
Беларусь с показателем ВВП на душу населения 21 686 долларов смогла обогнать Китай. Ближайшие конкуренты Республики островное государство Антигуа и Барбуда (74-е место), и Китай (76-е).
[info_b]Кстати, ВВП на душу населения по ППС Республики Беларусь в 2017 году составил 18 280 долларов США. В 2020 году Беларусь занимала 75-е место с 20 226 долларов на душу. А в 2021-м ВВП ППС на душу населения в Республике составлял 21 690 долларов. [/info_b]
У Литвы насчитали 46 479 долларов на душу населения, что более чем в два раза больше, чем у Беларуси. Таким образом западанвя соседка Республики оказалась в мировом рейтинге на 39-м месте. Польша с 41 685 долларов заняла 43-е место, а Латвия (37 330) - 51-е. В России ВВП ППС на душу населения составил 30 013 долларов, что позволило ей занять 60-е место.
Украины в рейтинге нет, видимо, из-за войны.
А вот ТОП-10 стран, которые попали в лидеры мирового рейтинга:
- Люксембург (140 694 долларов),
- Сингапур (131 580),
- Ирландия (124 596),
- Катар (112 789),
- Макао (85 611),
- Швейцария (84 658),
- ОАЭ (78 255),
- Норвегия (77 808),
- США (76 027),
- Бруней-Даруссалам (74 953).
Хуже всего дела обстоят с ВВП в таких странах, как Бурунди (192 доллара), Южный Судан (191), Центрально-Африканская Республика (190), Конго (189) и Сомали (188).
Ранее Телеграф сообщил, что в Евразийском банке развития (ЕАБР) в экономическом обзоре за сентябрь спрогнозировали, что ВВП Беларуси сократится на 5-6%, что лучше майской оценки в 6,5%.