Белорусских врачей предупредили, за что могут попасть под статью об экстремизме

Опубликовано: 18.10.2024 10:40 , Обновлено: 18.10.2024

Белорусских врачей предостерегли от подписок и пересылки информации из интернет-ресурсов, которые официально признаны экстремистскими материалами или экстремистскими формированиями. И речь идёт не только о материалах с запрещённых сайтов, интернет-газет или Youtube-каналов, но и о постах в чатах, которые оказались в списке экстремистских материалов. Среди таковых оказались и некоторые тематические чаты белорусских медиков.

Напоминание о необходимости “проверки своих страниц в социальной сети Telegram” и “недопущении хранения и распространения экстремистских материалов” появилось в Telegram-канале Гродненской областной клинической больницы. Там пояснили, что за подписку и распространение информации с запрещённых интернет-ресурсов в Беларуси могут привлечь как к административной ответственности (по ст. 19.11 КоАП РБ), так и к уголовной (ст. 361-1 УК РБ). Во втором случае нарушителю может грозить до шести лет лишения свободы.

Поводом для такого напоминания стало признание экстремистским одного из чатов гродненских медиков в июне 2024 года. По решению суда Ленинского района Гродно в “экстремистский список” попал как сам чат, так и его логотип.

“Чат осуществляет экстремистскую деятельность, участие в нем влечет привлечение к административной либо уголовной ответственности”, - предупредили медиков.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, похожее предупреждение озвучивали в Министерстве юстиции. Там напомнили белорусам, за какие действия в Telegram можно получить “уголовку” и попасть в один “публичный список”.

«Попадет в публичный список» — В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит «уголовка»