Белорусские суды внесли в экстремистский список десятки новых аккаунтов в Threads

Опубликовано: 29.01.2026 13:40 , Обновлено: 29.01.2026

Республиканский список экстремистских материалов, который ведёт Министерство информации Беларуси, пополнился несколькими десятками аккаунтов в Threads. Белорусским пользователям этой стремительно набирающей популярность в стране соцсети следует внимательнее следить за тем, в каких ветках они оставляют комментарии и кому ставят лайки - за это в стране предусмотрена административная ответственность.

Первые “тредсы” попали в список экстремистских материалов ещё в январе 2024 года, но долгое время речь шла о единичных аккаунтах. Однако по мере того, как микроблоги от компании Meta набирали популярность в Беларуси, они всё чаще мелькали и в обновлённых редакциях списка Мининформа.

В последней же редакции - настоящее массовое пополнение списка теперь небезопасных для рядовых пользователей соцсети аккаунтов Threads. Одним решением суда Партизанского района Минска от 26 января 2026 года в него внесли сразу 27 аккаунтов. Среди них как личные аккаунты (например, недавно вышедших на свободу по президентскому помилованию Виктора Бабарико и Марии Колесниковой), так и аккаунты запрещённых в Беларуси медиа, признанных экстремистскими, а также странички развлекательных ресурсов и медиа, материалы которых белорусские суды также признали экстремистскими.

Примечательно, что отдельные аккаунты в Threads практически одновременно внесли несколько разных судов, так что некоторые фигуранты могут найти себя в списке дважды. Всего же аккаунты Threads в списке Мининформа фигурируют уже больше полусотни раз.

[inf]Посмотреть полный список экстремистских материалов, который не является исчерпывающим и регулярно пополняется по мере появления новых судебных решений, можно на официальном сайте Мининформа по ссылке.[/inf]

Ранее в Министерстве юстиции не раз поясняли, что подписка на в соцсетях на ресурсы, признанные экстремистскими, грозит административной ответственностью по ст. 19.11 КоАП (то есть приравнивается к распространению экстремистской информационной продукции). По закону репост “неправильного” источника может стоить вам до 30 базовых величин штрафа (сегодня это 1350 рублей) и техники (её могут рассматривать как “орудие и средство совершения указанного нарушения”, а следовательно, вправе конфисковать). А могут за это и отправить под административный арест.

Более того, как поясняли в Минюсте, за отправку информации внесённым в список медиа, интервью и любое “иное содействие экстремистской деятельности” в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность по ст. 361-4 УК Беларуси. Максимальное наказание в этом случае - до шести лет лишения свободы .

«Попадет в публичный список» — В Минюсте предупредили, кому из белорусских пользователей Telegram грозит «уголовка»