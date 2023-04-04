Белорусские самолёты теперь могут наносить ядерные удары — Шойгу

Опубликовано: 04.04.2023 12:54 , Обновлено: 04.04.2023

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что некоторые белорусские самолёты-штурмовики "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

Выступая 4 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, Сергей Шойгу сообщил, что накануне белорусские военные приступили к обучению применения оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» на российском полигоне, передает Sputnik.

Глава российского оборонного ведомства также обвинил НАТО в усилении “антироссийского курса, который ведет к эскалации конфликта” в Украине и заявил, что НАТО “повышает свою боевую готовность и активизирует деятельность вблизи границ России и Беларуси”.

Как сообщал Телеграф, 4 апреля в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что отправили белорусских военных в Россию для «практической подготовки», в том числе по применению тактических ядерных боеприпасов. Речь идет о личном составе расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск Вооруженных сил Беларуси.

Минобороны отправило белорусских военных в Россию учиться запускать ядерные ракеты