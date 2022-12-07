Белорусские депутаты предложили расстреливать за измену государству

Опубликовано: 07.12.2022 12:41 , Обновлено: 07.12.2022

Депутаты Палаты представителей 7 декабря приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». В нем, среди прочего прописано наказание в виде смертельной казни за измену государству.

Согласно документу, власти планируют добавить в часть 2 статьи 356 Уголовного кодекса Беларуси меру наказания в виде смертной казни «за измену государству , совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего».

В Палате представителей объяснили это необходимостью «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

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Также в законопроекте прописано изменение в статью 360 УК — «целью совершения преступления вместо нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности становится причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности ».

Кроме того, депутаты согласны дополнить статью 369-1 УК ответственностью « за распространение заведомо ложных сведений , дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь».

К тому же, авторы проекта закона предложили установить размер штрафа « за антигосударственные преступления» в пределах от пятисот до пятидесяти тысяч базовых величин.

Если документ примут, то Уголовный кодекс должны будут дополнить статьей 289-1 «Пропаганда терроризма».

«Установление уголовной ответственности будет способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения», — считают в парламенте.

В свою очередь изменения в часть 4 статьи 108 УПК предусматривают возможность задерживать лиц по статьям 356 — 358-1 УК на срок до 10 суток, а обвинение предъявлять в срок до 20 суток с момента задержания.

[info_b]Подробнее об изменениях можно почитать по ссылке.[/info_b]

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