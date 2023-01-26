Белорусские депутаты ответили на резолюцию Европарламента о трибунале для «союзников Путина»

Опубликовано: 26.01.2023 12:00 , Обновлено: 26.01.2023

Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам 26 января отреагировала на принятую неделей ранее Европарламентом резолюцию о создании специального международного трибунала для политического руководства России «и ее союзников» «за преступление агрессии против Украины».

Депутаты заявили, что документ ЕП «не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер».

Кроме того, они назвали «нелегитимными» попытки Европарламента создать «некий трибунал по делу об агрессии против Украины в обход Совета Безопасности ООН».

«Считаем, что Европейскому парламенту следует отказаться от воинственной и грубой риторики и уделить внимание тем серьезным коррупционным делам, которые происходят в Брюсселе», — также подчеркнули в Палате представителей.

Напомним, 19 декабря депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали создать специальный международный трибунал «для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников». Упомянули в ней и Александра Лукашенко.