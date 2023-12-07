Белорусские депутаты одобрили привлечение инкассаторов к контртеррористическим операциям. Это как?

Опубликовано: 07.12.2023 19:01 , Обновлено: 07.12.2023

В издании МВД Беларуси "На страже" 7 декабря сообщили, что депутаты нижней палаты парламента одобрили в двух чтениях законопроект "По вопросам борьбы с терроризмом". В нем часть изменений касаются инкассаторов.

После одобрения законопроекта в верхней палате парламента (Совете Республики) и подписи Александра Лукашенко белорусских перевозчиков наличных денег службы безопасности смогут привлекать к контртеррористическим действиям.

Так, службы инкассации могут обязать участвовать в “охране объектов, сопровождении и обеспечении безопасности физических лиц и транспортных средств в зоне проведения контртеррористической операции”.

Также инкассаторам дадут право в случае участия в контртеррористической операции применять физическую силу, оружие “в порядке и на условиях, установленных для работников военизированной охраны”.

Пои этом Александр Лукашенко подписал 25 июля 2023 года указ №225, в котом запретил заниматься инкассаторской деятельностью частникам.

В законе говорится, что теперь на инкассацию наличных денежных средств распространяется исключительное право государства, которое передало его ОАО «Белинкасгрупп».

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) заявил, что располагает данными о сотрудниках иностранных спецслужб, которые “готовят террористические акты”, а также “разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь”.

В КГБ назвали страны, где «готовят террористов» для «вторжения в Беларусь»